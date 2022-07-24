Estos fueron los mejores memes de la noche en La Academia.

El decimosegundo concierto de La Academia nos ha dejado grandes momentos, pero también fuertes críticas para los alumnos que se prepararon a lo largo de la semana para dar lo mejor de sí esta noche.

Cesia y Andrés fueron los encargados de abrir el concierto de este sábado y lo hicieron de forma magistral al interpretar “Recuérdame”, tema con el que lograron cautivar a los críticos, quienes destacaron lo hecho por los alumnos, incluso hubo beso y todo.

Santiago demuestra por qué fue salvado por los críticos

Santiago formó parte del único trío de la noche al interpretar “Como quien pierde una estrella”, de Alejandro Fernández, junto a Fernanda y Eduardo. Su interpretación no convenció a la mayoría de los críticos; sin embargo, Arturo López Gavito felicitó a Santiago y se dijo contento por lo mostrado por el alumno en el escenario.

Rubí se reivindica

Rubí es una alumna que constantemente recibe voraces críticas gracias a sus deficiencias vocales que la tienen en notable desventaja respecto al resto de sus compañeros; no obstante, la potosina sacó provechó del dueto que hizo con Nelson y logró reivindicarse con el público y con el panel de críticos, quienes reconocieron lo hecho por ‘La quinceañera más famosa de México’.

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El momento emotivo

Siempre que un exalumno de La Academia vuelve a pisar el escenario que lo vio nacer la noche se llena de emotividad y este sábado no fue la excepción al contar con la presencia de Laura Caro, quien formó parte de la primera generación y 20 años después regresó para interpretar “I will survive”.

El concierto también contó la presencia de Meny Carrasco y Jorge Dahe, quienes presentaron su tema “Viajamos muertos”, regresando al escenario que una vez pisaron como alumnos.

Nuestro querido @menycarrasco y Jorge Daher nos presentaron su canción: ’Viajamos Muertos’. 🎶✨Regresando al escenario en el que una vez se presentó como alumno. 👏🏼🎸#RetosLaAcademia #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/BUJKhnygM8 — La Academia (@LaAcademiaTV) July 24, 2022

¿Quién fue el expulsado de la noche?

Desgraciadamente Zunio fue el expulsado de La Academia tras alcanzar apenas el 6% de los votos, pero se fue con la cara en alto y demostrando por qué regresó al reality. Al final, Lolita Cortés le dedicó unas emotivas palabras y le deseó lo mejor.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Estos grandes y emotivos momentos no pasaron desapercibidos en redes sociales, donde los fans de La Academia se hicieron presentes con sus tradicionales memes, aquí te dejamos algunos de los más divertidos de la noche.

Cuando veo a crush besando a alguien hahaha pic.twitter.com/IFKLqUrCPu — Guille Menedez (@guillo_men) July 24, 2022

Listo para apoyar a Santi y Rubi #RetosLaAcademia pic.twitter.com/aBFZma96uk — Andrés Delgado (@LicAndresDL) July 24, 2022

llegando para ser el 5to juez y manifestar que Santiago sea expulsado hoy #RetosLaAcademia #LaAcademia

pic.twitter.com/3vAyvXlNJM — JIMIN¹³ PJM1 (@jikookivi) July 24, 2022