Los mejores memes que dejó la primera parte de la Gran Final de La Academia.

La primera parte de la Gran Final de La Academia estuvo llena de sorpresas, emoción, tensión, polémica y momentos emotivos que nos pusieron la piel chinita a todos, sobre todo cuando nuestro querido Yahir Othón Parra se despidió de la conducción del reality de canto.

“Me despido dándoles las gracias a todo el equipo que hizo esto posible, por pensar en mí para un reto tan importante en mi vida y en mi carrera. Definitivamente el más fuerte que he tenido en toda mi vida es esta Academia 20 Años y me voy con una gran experiencia, con el corazón lleno”, dijo Yahir Othón Parra.

“Me despido de ti querida Academia una vez más agradecido, me despido de ti con el corazón en la mano, con muchas ganas de ver muchas generaciones más…”, finalizó Yahir.

La polémica no pudo faltar

Al termino de la interpretación de Nelson, Alexander Acha dijo que ellos no querían arriesgar a los alumnos durante la final, por el contrario, su deseo era arroparlos, de ahí que hayan seleccionado canciones de los géneros con los que más han brillado y con los que se sienten más cómodos los finalistas; sin embargo, esto no fue del agrado de ‘La Crítica de Hierro’.

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Lolita Cortés tomó las palabras de Alexander Acha como una excusa y dijo que “lo que sucedió es un concierto aburrido porque estas canciones, o sea, esta interpretación ya sucedió en innumerables conciertos atrás, es como si estuviéramos en el concierto número 6, no pasó nada, hoy no pasó nada, en ese concierto 6 o 5 enloquecimos, pero nosotros ya vimos de lo que eres capaz”.

“¿Si ustedes pelearon que con esta selección de canciones tenían ustedes una primera parte de una Gran Final? Espero que de verdad los duetos sean mejores, esto es una aburrición completa…”, finalizó.

¿Cómo le fue a Rubí? Rubí cantó “A fuego lento”, tema que Rossana hiciera famoso. Su interpretación fue buena, pero Lolita, Horacio y Arturo le hicieron saber que no estuvo al nivel de la final y si llegó fue gracias al apoyo del público, no obstante, alabaron lo hecho por la potosina y el esfuerzo que hizo a lo largo del reality.



Así de bien le fue durante el dueto que hizo con el maestro Menny, con quien interpretó "La pareja ideal", pues gustó y bastante a los críticos que aplaudieron su desenvolvimiento.

La entrega de los Premios OMG! también llamó la atención y Nelson fue uno de los más ganadores, esto desató las reacciones en redes sociales, por ello, los internautas se hicieron presentes con increíbles memes.

Nelson el lunes hacia su casa debido a que siempre gana el dinero en los duetos #FinalLaAcademia pic.twitter.com/0PbZIlzSqF — 🖲 (@theacd73) August 14, 2022