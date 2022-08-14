Yahir se despide como conductor de La Academia.

Yahir Othón Parra, quien fuera alumno de la primera generación de La Academia, se ha abierto camino en el medio del espectáculo como cantante y recientemente como conductor, faceta que no habíamos visto en el sonorense; sin embargo, durante la decimotercera generación del reality de talentos lo hizo de gran forma y fue así como se despidió de la conducción del programa en la primera parte de la Gran Final.

El intérprete de “Fue ella, fui yo”, “Contigo sí”, entre otras, se ha caracterizado por ser un guerrero dentro y fuera de los escenarios y su faceta como conductor es la clara prueba de ello, ya que aunque recibió infinidad críticas siempre siguió trabajando y logró superarse de gran manera, fue así como semana a semana sacó lo mejor de sí.

Yahir pasará a la historia dentro del reality show por haber formado parte de su primera generación, pero también por haber sido parte de la generación que celebró los 20 años, pero ahora como conductor, faceta que le dejó una gran enseñanza.

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Yahir habla de su faceta como conductor de La Academia

“Me despido dándoles las gracias a todo el equipo que hizo esto posible, por pensar en mí para un reto tan importante en mi vida y en mi carrera. Definitivamente el más fuerte que he tenido en toda mi vida es esta Academia 20 Años y me voy con una gran experiencia, con el corazón lleno”, dijo Yahir Othón Parra.

“El desafío mayor, definitivamente fue conducir un proyecto en vivo, un proyecto de tres horas y media que tiene una interacción tremenda con el público, con los críticos, con los alumnos, con los maestros, con el director”, añadió.

“Yo creo el más fuerte de todos los momentos que pudimos haber vivido; siempre para mí va a ser la expulsión”, aseveró Yahir, por lo complicado que es ver a gente que tiene el hambre y las ganas para continuar en el proyecto, ya que para él fue muy fuerte ver cuando un alumno con toda la actitud y esas ganas se va.

¿Cómo fue el adiós de Yahir? “Me despido de ti querida Academia una vez más agradecido, me despido de ti con el corazón en la mano, con muchas ganas de ver muchas generaciones más…”, finalizó Yahir.