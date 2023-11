Bad Bunny es el nuevo ‘Rey del Pop’ y los memes no lo perdonaron

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se ha convertido en uno de los artistas más exitosos e influyentes de los últimos años, tanto así que en la nueva edición de la lista “30 Under 30", Forbes nombró a Bad Bunny como ‘El Nuevo Rey del Pop’.

El ‘Conejo Malo’ apareció en la portada de la edición especial “30 Under 30" de Forbes, la cual reconoce a las personalidades de menos de 30 años, que le han dado un giro al mundo con sus contribuciones.

¿Bad Bunny es el nuevo ‘Rey del Pop’?

Según la publicación de Forbes, Bad Bunny ha popularizado el género urbano gracias al poder de las redes sociales y streaming. El puertorriqueño ha sido el artista más reproducido en Spotify durante tres años, incluso por delante de grandes estrellas como Justin Bieber y Taylor Swift.

Por eso y por los premios que ha recibido con sus últimos discos, incluidos “El último tour del mundo”, “Un verano sin ti” y el recién lanzado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, Forbes lo nombró como el nuevo ‘Rey del Pop’.

Cabe mencionar que Bad Bunny no solo es el más exitoso y famoso del momento, sino también es uno de los mejores pagados de la industria musical, pues su ingreso anual antes de impuestos es de 88 millones de dólares.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? La publicación de Forbes no pasó desapercibida en redes sociales y menos entre los fans de Michael Jackson, el ‘Rey del Pop’, quienes reaccionaron con infinidad de comentarios negativos como:

“¿Éxito mundial? ¡Estados Unidos y algunos países de la Lata, no son el mundo entero! ¿Cuánto pagó por esta portada?”, “Lo siento, pero no sabe cantar y no es el Rey del Pop, ni de cerca. Sólo es popular en Latinoamérica”, “Es una blasfemia del tamaño del universo. Michael Jackson es el único Rey del Pop y punto final”, “¿El Rey del Pop? MJ debe estar temblando en su tumba. Un tipo que no ha pisado un estadio fuera de América”, fueron algunos de los comentarios, aunque tampoco se hicieron esperar los memes.

La cara del ayuwoki al ver que la revista Forbes nombró al bad bunny como el rey del pop. pic.twitter.com/rwA8zwBeeC — Iztapañero (@iztapanero) November 28, 2023

Michael Jackson viendo como le dan a Bad Bunny el título del rey del pop. pic.twitter.com/yISiMTTkoV — Presteaver (@presteaver) November 28, 2023

-Forbes nombra a Bad Bunny como “Rey del pop”

-Michael Jackson levantándose de su tumba:

🔆 pic.twitter.com/UjDEYkiTRF — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 28, 2023

El verdadero Rey del Pop pic.twitter.com/hO7HnE7KE1 — Xavier Guerrero Lugo (@xaviergl) November 28, 2023

Michael Jackson cuando se enteró que la revista Forbes nombró a Bad Bunny como "Rey del Pop": pic.twitter.com/5rIKyuJYXs — Máscara Roja (@mascararoja211) November 28, 2023

Para las nuevas generaciones está bien; los jóvenes no saben de Michel Jackson, o si? Único rey del pop de aquella época. pic.twitter.com/CzufHomSrQ — Karys (@karisymar) November 28, 2023

El único rey del pop es pic.twitter.com/Tjp5DZFAb5 — Gisela Rodriguez (@gissdf) November 28, 2023