Memes tunden a Checo Pérez en redes sociales tras accidente en la primera curva

Cuando se trata de automovilismo, específicamente de la Formula 1, nuestro país se llena de orgullo y no hay nada mejor que ver a un piloto mexicano en acción. Pero en este Gran Premio de México, la ilusión se convirtió en decepción, en cuestión de segundos.

Lo que parecía una arrancada de ensueño para Sergio 'Checo' Pérez, nuestro querido piloto originario de Guadalajara, terminó siendo una escena digna de una telenovela dramática. En la primera curva del Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo tuvo un encuentro no tan amistoso con Charles Leclerc de Ferrari.

¿Qué le pasó a Checo Pérez?

En el Gran Premio de México, Sergio 'Checo' Pérez partió desde la quinta posición en la parrilla. Sin embargo, las esperanzas de una buena actuación se vieron frustradas en los primeros instantes de la carrera. En un intento para adelantar al piloto Charles Leclerc, el mexicano se vio involucrado en un accidente que lo envió fuera del circuito.

El impacto fue tan fuerte, que el mexicano literalmente voló hacia el muro de contención, sin posibilidad de recuperar el control de su coche.

Al aterrizar en la grava, la suspensión de su automóvil sufrió daños irreparables, lo que lo dejó fuera de la competencia. A pesar de sus esfuerzos por regresar a la pista, su equipo finalmente anunció que Sergio Pérez no podría continuar en la carrera.

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Memes tunden a Checo Pérez en redes sociales

Tras la inevitable retirada de Checo de la carrera, el público en las gradas se encontraba en un estado de shock. Algunos espectadores comenzaron a lamentarse, como si se les hubiera acabado el guacamole en pleno partido de fútbol, mientras que otros, más dramáticos, decidieron abandonar las gradas en busca de consuelo. Pero, como era de esperarse en esta era digital, el mundo de las redes sociales no perdona ni un segundo.

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La creatividad de los usuarios de Internet no tiene límites y en cuanto se confirmó que Checo Pérez no regresaría a la carrera, las redes sociales se llenaron de memes y chistes sobre la mala suerte del piloto local.



Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia:

Checo Pérez en la primera curva del gran premio de méxico : pic.twitter.com/gKlvkkImSH — Joelo (Antuna’s Version) (@Jooy_cg) October 29, 2023

La esperanza es lo último que se pierde:

El checo Pérez queriendo regresar a la carrera. pic.twitter.com/CVVa7gLcrs — EL SOLITO. (@ElsolitoXXX) October 29, 2023

Mis ahorros…

El wey que se gastó más de 25k para ir al GP de México solo para ver a Checo y ver que chocó en la primera vuelta: pic.twitter.com/Ux3aeGNqcj — Diego (@diegoaefe) October 29, 2023

No estoy llorando, se me metió un Checo Pérez al ojo: