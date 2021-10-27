Le manda un mensaje a su crush; él rompe el papelito en su cara.

Una joven documentó en video los intentos que hizo por llamar la atención de su crush, siendo el más polémico cuando le mandó un mensaje en un papelito y él se lo rompió en la cara.

Fue en TikTok donde la chica compartió sus incansables intentos por conquistar a un chico, que la mantiene en la friendzone.

Jyhan Flores publicó el primer video para mostrar sus avances en la conquista de su crush, hace una semana, con un tierno y directo mensaje en un papelito.

En el día 2, Jyhan Flores le llevó una cartulina que era el material que habían pedido para la clase.

Otro día le llevó una galleta; finalmente en el quinto día la joven le preguntó la razón de su ausencia en un nuevo mensaje.

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Se desconoce el final de la historia

No se sabe a ciencia cierta cómo terminó la historia de amor o desamor, pero Jyhan Flores adelantó que el final es feliz.

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