Se come las cenizas de su esposo para llevarlo por siempre en su cuerpo.

El programa Mi extraña adicción que es transmitido en Estados Unidos mostró el extraño caso de una mujer que se come las cenizas de su esposo.

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Casie de 26 años perdió trágicamente a su esposo Sean, quien sufrió un ataque de asma en 2011 cuando apenas llevaban dos años de casados. Tras su lamentable pérdida, el cuerpo del hombre fue cremado, por lo que la mujer originaria de Tennessee comenzó a transportar sus cenizas a todos los lugares que visitaba.

Llevo a mi esposo a todas partes; al supermercado, de compras, al cine, a comer, a donde sea que vaya él. No me la como, pero la cocinó para él. Algunas personas se ríen, piensan que estoy bromeando, pero lo digo en serio

🇺🇸“No puedo parar”: Casie de 26 años confiesa que se come las cenizas de su fallecido esposo, la mujer señaló que ha bajado cerca de 20 kilos desde que murió su esposo. pic.twitter.com/GZzdKG5YdN — Moises Lopez (@chapoisat) October 22, 2021

¿Cuándo comenzó a comerse las cenizas?

La relación de la mujer con el recipiente de las cenizas de su esposo se convirtió en una peligrosa adicción. Todo ocurrió cuando transfirió las cenizas a otro recipiente y algunas partículas quedaron atrapadas en sus manos.

No quería limpiarlo, eso era mi marido; me lamí los dedos. Y aquí estoy casi dos meses después, no puedo parar

Además, la mujer declaró que esta terrible adicción que consiste en comer las cenizas la ha hecho bajar más de 20 kilos.

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