Le cobra a su exnovia los viajes en carro juntos tras ruptura.

Terminar una relación amorosa es una situación muy complicada, más cuando hay dinero de por medio. Tal es el caso de un hombre que le quiere cobrar hasta los viajes en carro juntos a la mujer que fue su pareja.

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Esta historia fue compartida en Twitter por el hermano de la joven, quien compartió las capturas de pantalla de los mensajes que el exnovio enviaba.

Esta noche paso a su casa por mi plata. No me importa si está o no, lo único que me importa es mi plata

Estos hechos sucedieron porque presuntamente tras terminar la relación, el hombre hizo cuentas de cuánto se gastó saliendo con la chica, para cobrarle todo.

Pero no solo eso, el exnovio también amenazó con ir a su casa para obtener “su dinero”, razón por la que el hermano de la joven decidió ponerle un alto.

La amenaza del joven exnovio

Un joven originario de Argentina quedó muy mal en redes sociales luego de amenazar a su exnovia con cobrarle el dinero que se gastó saliendo con ella.

Hay que ser muy poquito en la vida para hacer esto. No puede ser, jajajaja, no espero nada de los hombres, maldita sea

Tras estos hechos, el hermano de la chica le pidió que tuviera dignidad y dejará de humillarse, pero el exnovio respondió con burlas y confirmando que pronto pasará por el dinero.

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