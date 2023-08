Mexicanos exigen cancelar a Yahritza y Su Esencia con memes en redes sociales

Una de las agrupaciones de regional mexicano que se encontraba en pleno ascenso podría ver truncada su carrera, gracias a los comentarios despectivos que sus integrantes hicieron sobre México y su comida. Nos referimos a Yahritza y Su Esencia, la cual cayó de la gracia del público nacional y podría ser cancelada en nuestro país.

¿Cuáles fueron los comentarios despectivos de Yahritza y Su Esencia?

La agrupación se encontraba de visita en la Ciudad de México, cuando ofreció una polémica conferencia de prensa, en la que sus integrantes hicieron comentarios despectivos sobre la CDMX y la comida mexicana.

“Sí me gusta (la CDMX), pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza Martínez.

Por su parte, Armando, el mayor de los hermanos, aseguró que prefiere la comida de Washington a la mexicana, pues la de allá “sí pica y tiene mejor sazón”. Jairo dijo ser más delicado y prefiere el pollo, además de que no come picante, porque no le gusta.

¿La agrupación pidió disculpas?

A pesar de que Yahritza y Su Esencia se disculpó con sus fans mexicanos y aseguró que lo que los “motiva todos los días para escribir canciones y música, es el gran orgullo de tener sangre mexicana”, los usuarios de redes sociales no los perdonaron y con una lluvia de memes, han pedido que cancelen a la banda.

De poco sirvieron sus disculpas, ya que los internautas se encargaron de revivir un video de la joven cantante, en donde se niega a hablar en español y pide que le pregunten en inglés.