Michelle Salas reacciona a la polémica serie de su padre Luis Miguel.

Luis Miguel, la serie continúa siendo tema de conversación todos los domingos, ya que el cantante expone fragmentos de su vida muy pocos conocidos por la prensa y los fanáticos.

Por si fuera poco, importantes figuras del espectáculo se han pronunciado tras verse retratados por otros actores en la exitosa serie de El Sol.

Tal fue el caso de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, quien en la serie fue encarnada por Macarena Achaga. Y es que, la también hija de Stephanie Valenzuela, brindó una entrevista para la revista ¡Hola!, donde habló de la serie de su papá.

“He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, expresó la joven influencer.

Michelle Salas no descarta contar su propia versión de la historia

En los primeros cuatro capítulos de la mencionada serie, los espectadores apreciaron que Luis Miguel tuvo un tierno encuentro con hija Michelle Salas.

El intérprete de La incondicional enfrentó los estragos de la paternidad, pues vivió de cerca las travesuras de la ahora famosa estrella de internet.

Sin embargo, Michelle considera que Luis Miguel, la serie también tiene mucha ficción.

“Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción. Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”, expresó.

La mujer, de 31 años, tampoco descarta contar cómo es la relación con su papá Luis Miguel. Pese a todo, Michelle Salas lleva en el corazón los sabios consejos de su progenitor.

“Mi padre es un gran profesional y me ha dado consejos que me han servido mucho en la vida y, sobre todo, en mi trabajo: ser siempre disciplinada, dedicada y responsable en lo que haga. Algo que también aprendí de él y de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”, concluyó.

