Héctor Soberón mandó firme y fuerte mensaje a su ex, Michelle Vieth.

Después de que Michelle Vieth advirtiera que demandará al que fuera su primer esposo, Héctor Soberón, por la filtración del video sexual que la puso en el ojo del huracán hace casi dos décadas, el actor habla en exclusiva para Ventaneando y fija su postura, asegurando que tiene las pruebas necesarias para demostrar que en ningún momento actuó de mala fe.

¿Qué dijo Héctor Soberón? El actor dijo que “ya me tiene cansado este tema, cada cuatro años, fíjate qué chistoso, cada cuatro años saca algo nuevo, no sé qué quiera, entonces, ya supérame, no, dale vuelta a la hoja, tienes hijos”.

Te puede interesar: Michelle Vieth habla del inicio de su carrera en el cine.

Soberón también le pidió a su ex que tenga un poco de dignidad para no afectar a sus hijos, familia y pareja: “Ten un poco de dignidad hacia tus hijos, hacia tu familia, hacia tu pareja, entonces guarda silencio”.

También te puede interesar: Lidia Ávila y Óscar Schwebel nos contaron todo del nuevo tema de OV7.

¿Qué pasaría si él hablara en este momento de lo sucedido?

En ese sentido, el actor aseguró que el hecho de que el rompa el silencio no le devolverían los 20 años de ataques que ha recibido, por lo que no ganaría nada.

“Si yo hablara en este momento, ¿qué ganaría? Me regresarían los 20 años de ataques, me regresarían los 20 años de señalamientos, 20 años de estar tocando puertas y que me las cierren, 20 años de insultos, 20 años de amenazas, muchas cosas.

Te puede interesar: Héctor Soberón reveló que nunca filtró el video íntimo de Michelle Vieth.

Ya se los demostré que no tenía 16 años cuando la conocí yo, si nació en el 79, para el 97 que hicimos nosotros “Mi pequeña traviesa” tenía 18 años, cuando se hizo su famoso video tenía 20 años”, añadió.

¿Existen más secretos que no han sido revelados?

Por último, Héctor Soberón aseguró que “hay muchos secretos de alcoba que se pueden decir y no los digo”. El actor también aprovechó el espacio para mandarle un contundente mensaje a Michelle Vieth: “Ya párale, párale porque mi hija, ahí tienes una demanda que mejor checa, checa bien tus cosas”.