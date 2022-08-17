Héctor Soberón se hará una prueba de ADN para saber si tiene hijos.

Con documentos en mano, Héctor Soberón anuncia que logró revertir la sentencia que en abril pasado daba por hecho que es el padre de un hijo de una mujer llamada Brigitte Karen Rivera Vigueras, quien lo demandó en 2016 para que reconociera al menor y le otorgará pensión alimenticia.

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Desde entonces, Héctor Soberón no solo había negado los hechos que Karen Rivera refirió en su demanda, como que fue retenida en contra de su voluntad por el actor, que este abuso de ella y que producto de ello había nacido su hijo, sino que también, se había resistido a practicar una prueba de ADN.

Ahora; sin embargo, Héctor exige que dicha prueba se realice, pero en Estados Unidos, donde rauda y advierte que la revista que ha apoyado a Karen Rivera, que se aliste porque llegará hasta las últimas consecuencias, con el fin de acabar de una vez por todas con el escándalo que ha afectado a su familia.

Estoy contento, recibí la llamada hoy en la mañana del abogado, me dio la noticia que la demanda ya quedó insubsistente, a falta de pruebas ya la desecharon

Yo no me he negado hacer la prueba de ADN, es más, ahora la vamos a exigir nosotros, pero en Estados Unidos, si le recomiendo a esta revista u a su clienta que promueva la visa, le saque el pasaporte, para que venga y aquí mismo vamos a demandar por difamación, por el daño psicológico que les han hecho a mis hijas y por lo que conlleve

La señora se ha jactado, me ha insultado, me ha connotado, en la revista cuando sale hace seis años me pone un letrero de ‘violador, secuestrador’

Héctor Soberón asegura que no es el padre del menor.

Héctor, refrenda que el niño no es suyo y recuerda que este cuenta con un acta de nacimiento en la que aparece Miguel Ángel Santana López como padre del menor.

No soy el papá, porque hay un acta de nacimiento, la ley es la ley. Hoy sí voy a hablar fuerte porque ya estoy cansado, una cosa es que se metan conmigo y otra cosa que ya afecten a mi familia

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Sobre, por qué Karen Rivera habría inventado una historia tan fantasiosa, dijo: