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FOTOS | Miley Cyrus recuerda la química que tenía con Liam Hemsworth

La actriz y cantante habló como pocas veces lo ha hecho de su exmarido. Todos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Miley sacando la lengua.jpg
Liam Hemsworth (6).png
Miley selfie con lentes.jpg
Liam Hemsworth (2).png
Miley rock.jpg
Liam Hemsworth (3).png
Miley saludando.jpg
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Miley selfie con audifonos.jpg
Liam Hemsworth (7).png
Miley labios rojos.jpg
Miley de joven.jpg
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