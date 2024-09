Así reapareció Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal

Cuando nació Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, ambos famosos no dudaron en compartir su alegría y presumir a su bebé en redes sociales constantemente; sin embargo, tras el anuncio de la ruptura de su matrimonio, el intérprete de “No Te Contaron Mal”, decidió borrar todas las fotos de su primogénita, generando sorpresa entre sus seguidores.

Por su parte, Cazzu optó por alejarse de las redes sociales tras el escándalo que siguió a la separación y el rápido inicio del romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar. La cantante y compositora argentina comenzó borrando las imágenes de su expareja y luego hizo lo mismo con las de su hija. No obstante, en un reciente giro de los acontecimientos, Inti ha hecho su regreso al ojo público de una manera inesperada.

¿Cómo fue el regreso de Inti al ojo público?

Inti ha vuelto a aparecer en las redes sociales, pero no a través de la cuenta de su madre. En cambio, su regreso se ha dado gracias a un video compartido por los fanáticos, quienes rescataron un momento reciente de la pequeña. En el video, se puede ver a la bebé jugando con Nicki Nicole mientras Cazzu toca el piano, todo esto en un estudio de grabación.

En las imágenes se puede observar a Inti lucir encantadora con dos coletitas en el cabello, vestida con un suéter azul marino y pantalones azul claro. El texto que acompaña al audiovisual, publicado por el perfil de fanáticos llamado Cazzu Global, dice: “¡¡Nicki Nicole junto a Cazzu e Inti en el estudio de grabación!! ¿Se viene una nueva colaboración?”. Este momento ha generado gran expectativa entre los seguidores.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Los fanáticos no tardaron en reaccionar ante este especial instante. Comentarios como “Inti, la única parte bonita de Nodal y no pienso discutirlo con nadie” y “Morí, Inti compartiendo sus juguetes” reflejan la emoción que ha causado el video. Otros también expresaron lo adorable que se ve la niña jugando con Nicki y lo encantadora que es: “Ella presta sus juguetes mi vidaaa; mira esas colitas en el pelo, me muero de amor” e “Inti, la bebé más bonita de la escena”.

El regreso de Inti al ojo público llega justo a unos días de que cumpla su primer añito de vida. La pregunta en el aire es si Cazzu le organizará una fiesta de cumpleaños y, si de hacerlo, invitara a Nodal; lo que tal vez sea revelado en los próximos días. Mientras tanto, la pequeña sigue bajo el cuidado amoroso de su madre.