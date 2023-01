Miss Universo 2022: ¿Cuándo y dónde ver la Gran Final?

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y este sábado conoceremos a la nueva ganadora de Miss Universo 2022, gala que tendrá lugar en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, donde las mujeres más bellas del mundo competirán por convertirse en la nueva Miss Universo.

¿Cómo vestir para una fiesta de gala? con Kristal Silva

¿Qué pasó en las preliminares de Miss Universo?

El pasado 11 de enero se llevó a cabo el preliminar de Miss Universo 2022, donde las concursantes tuvieron la oportunidad de desfilar en traje de baño, de gala y típico; sin embargo, únicamente 16 lograrán calificar a la siguiente ronda y esté sábado sabremos qué países avanzarán.

Te puede interesar: Miss Universo mexicanas desean éxito a Irma Miranda en este certamen.

¿Quiénes son las favoritas?

Entre las favoritas a convertirse en la nueva Miss Universo 2022 destacan Mía Mamedea (Brasil), María Fernanda Aristizabal (Colombia), Ashley Cariño (Puerto Rico), Irma Miranda Valenzuela (México), Alessia Rovegno (Perú), Amanda Dudamel (Venezuela), Virginia Tablum (Italia), Ivana Batchelo (Guatemala), Anna Sueangam-IAM (Tailandia), Celeste Cortesi (Filipinas).

De entre las 16 semifinalistas saldrá la sucesora de Harnaaz Sandhu, la representante de India que resultó ganadora de Miss Universo en 2021. Pero para esta edición también regresan los títulos de Miss Simpatía y Miss Fotogenía, además de que una de las finalistas será escogida por votación popular a través del sitio web de Miss Universo.

¿Quién es la representante de México? La mujer que estará representando a México en el certamen de belleza más importante a nivel mundial es Miranda Valenzuela, es originaria de Cajeme, Sonora. Nació el 15 de agosto de 1996, actualmente tiene 26 años. Mide 1.74 metros.

Además de ser modelo, Miranda también estudió la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Sonora y es considerada una de las favoritas para poder alzarse con la corona.

También te puede interesar: ¿Qué pasó en el preliminar de Miss Universo 2022?

¿Cuánto cuesta la corona de Miss Universo?

A lo largo de sus 70 años de historia se han usado 11 diferentes coronas, pero la que adornará la cabeza de la nueva Miss Universo es todo lujo y exclusividad. Está valuada en 5.3 millones de dólares, cuenta con 993 gemas, 110.083 quilates de zafiro y 48.024 quilates de diamante.

¿Cuándo y dónde ver Miss Universo 2022?

No te pierdas Miss Universo 2022 este sábado 14 de enero a las 19 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre quién será la nueva ganadora.