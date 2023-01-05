Miss Universo mexicanas desean éxito a Irma Miranda en este certamen.

Estamos a días de que se lleve a cabo Miss Universo 2022, el certamen de belleza más importante a nivel mundial; sin embargo, hace unas horas se confirmó la baja de Kate Alexeeva, representante de Letonia que decidió no participar después de haber dado positivo a COVID-19, pero en esta ocasión lo que nos convoca es hablar de Irma Cristina Miranda Valenzuela, la representante de México.

¿Quién es Irma Miranda Valenzuela? La representante de México es originaria de Cajeme, Sonora. Nació el 15 de agosto de 1996, actualmente tiene 26 años. Mide 1.74 metros, tiene el cabello oscuro y ojos cafés.

A los 18 años se convirtió en Nuestra Belleza Sonora, también concursó en Nuestra Belleza México en 2016, donde quedó entre las finalistas. En 2021 fue designada como Mexicana Universal Sonora, por lo que representó a su estado en Mexicana Universal Sonora 2022.

Irma Miranda no solo es modelo, sino también estudió la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Sonora y es considerada una de las favoritas a poder alzarse con la corona “Diamante azul”.

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¿Qué le dijeron las Miss Universo mexicanas?

Sabedoras de su talento y belleza, las ganadoras de Miss Universo en 1991, 2010 y 2020 le desearon el mejor de los éxitos a Irma Miranda, quien será la encargada de representar a México en la edición 71 del certamen.

Lupita Jones, Miss Universo 1991 y directora de Mexicana Universal, le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram a la delegada de México: “Querida Irma Miranda, estás a unas horas de iniciar una gran aventura en la que miles de mexicanos te estaremos acompañando con la gran ilusión de alcanzar de nuevo el triunfo. Has trabajado mucho y te has ganado ese lugar para demostrar la fuerza, la belleza y profesionalismo de la mujer mexicana. Anhelamos esa 4ª”.

En la publicación aparecen Lupita Jones (MU 1991), Ximena Navarrete (MU 2010), Andrea Meza (MU 2020) e Irma Miranda vestidas de verde, pero llamó la atención que la representante de México sale sentada y siendo coronada por las tres Miss Universo mexicanas.

¿Dónde ver Miss Universo?

No te pierdas Miss Universo el próximo sábado 14 de enero a las 19 horas, a través de la señal de Azteca UNO.