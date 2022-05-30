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FOTOS | Mon Laferte toma antidepresivos, ¡intentó quitarse la vida!

La cantante hizo fuerte confesión... Mon Laferte habló de su salud mental luego del nacimiento de su hijo. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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