Mónica Garza nos habla de su nuevo programa “Sala de Guerra”

Este martes 27 de febrero el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de nuestra querida Mónica Garza, quien nos platicó más detalles sobre su nuevo programa titulado “Sala de Guerra”.

¿Qué dijo Mónica Garza?

Mónica Garza se dijo feliz y contenta de estar nuevamente en la que considera su casa, Ventaneando. “Sala de Guerra” arrancó este domingo, vamos a estar todos los domingos de aquí hasta que llegue la elección, en junio, a las 9 de la noche por ADN40”.

“Es un espacio que pretende presentarles los perfiles de todo lo que va a involucrarse, de todos los personajes, además de los candidatos que van a estar involucrados en esta elección que como su nombre lo indica en Sala de Guerra, viene más armada que nunca”, reveló Mónica Garza.

“Ya vimos la polarización en la que estamos metidos en este momento. Estamos quizá un poco más politizados como votantes potenciales, más no mejor informados, por eso yo creo que es importante”, añadió y destacó la importancia del “chapulineo”.

¿Qué significa un cuarto de guerra?

Mónica Garza enfatizó que “un cuarto de guerra es donde se tejen las campañas, un cuarto de guerra es donde se revisan las estrategias del candidato, las frases, los spots, las encuestas, cómo van los números, qué tanto merma la confianza de un equipo de un candidato cuando de pronto amanecen con una encuesta que no les beneficia y de pronto vienen los golpes de timón, entonces vamos a estar platicando en “Sala de Guerra” todos estos perfiles y se los vamos a explicar con manzanitas”.

Garza también señaló que tendrá invitados como coordinadores de campaña, asesores de imagen, encuestadores, antropólogos, entre otros, para analizar el perfil del votante.

“Vamos a analizar todos estos perfiles que hoy están corriendo por un cargo público sin haber ganado nunca antes nada, o sea, de pronto surgieron. Pero hay otros que desaparecieron de la escena política y de pronto reaparecen después de mucho tiempo y por qué llegan este momento”, añadió.

Nuestra querida Mónica Garza aseveró que este “espacio está diseñado para ser muy dinámico y mesas de debate y análisis que prometen ser también muy dinámicas”.

¿Cómo visualiza que serán las próximas elecciones? Al preguntarle qué espera de las próximas elecciones, Mónica Garza declaró que “yo siento que lo más importante es que nos enfriemos la cabeza todos, desde los que integran los cuartos de guerra, los que comunicamos y los propios candidatos. Estamos en momentos de ánimos muy efervescentes, en un momento muy violento en nuestro país y no podemos abonar a esa violencia ni de un lado ni del otro, y lo que más necesita el potencial votante es una información muy rigurosa”.

“Dejémonos de las fake news, dejémonos de las redes sociales, dejémonos de la especulación de lo que me gusta o no me gusta, ubiquémonos en lo que es y a partir de ahí, decidamos nuestro voto, pero lo más importante, salgamos a votar”, finalizó.