Muere a los 98 años el primer actor Ignacio López Tarso.

Ignacio López Tarso murió esta tarde a los 98 años. El primer actor, que dejó huella desde la época del Cine de Oro, dejó este mundo.

Víctima de una neumonía, el histrión no pudo salir adelante de esta batalla, así lo dio a conocer su hijo.



“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”, dijo Juan Ignacio a los medios.

