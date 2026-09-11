Convierte tu playera en desuso en una bolsa de mandado; guía paso a paso

Aunque cada persona es libre de deshacerse de su ropa o distintas prendas cuando ya no les agradan, se te anima a reciclar para crear herramientas caseras bastante prácticas. Por eso, dándole tu completo estilo y sin necesidad de comprar alguna nueva, puedes crear una bolsa de mandado con una playera que ya no quieras usar como prenda diaria. He aquí la explicación paso a paso.

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¿Qué materiales se necesitan para hacer una bolsa de mandado reciclando una playera?

Tal vez te sientas intimidado por intentar la hechura de tu bolsa de mandado, por eso poco a poco se te explicará cómo hacerlo. Además, existen múltiples herramientas digitales como videos de TikTok que te enseñan muchos aspectos del procedimiento cada vez que vayas a comprar cosas. Por eso, se comenzará con los materiales que requerirás.

Playera - Solo procura que no tenga hoyos, pues se requiere de un buen soporte en la tela.

Solo procura que no tenga hoyos, pues se requiere de un buen soporte en la tela. Aguja e hilo - Esto servirá para las costuras de la nueva bolsa de mandado.

Esto servirá para las costuras de Máquina de coser - Si tienes acceso a esta herramienta, podría ser más sencilla de usar que la aguja y el hilo.

Si tienes acceso a esta herramienta, podría ser más sencilla de usar que la aguja y el hilo. Pintura acrílica y suavizante para telas - Esto según el diseño que vayas a realizar.

Esto según el diseño que vayas a realizar. Tijeras, cartón, papel para hornear, regla, gis y plancha - Todos estos materiales para detalles a lo largo del procedimiento.

¿Cómo hacer bolsa de mandado con una playera?

El primer paso será dibujar un cuadro en medio de la playera. Lo grande dependerá del tamaño que quieras tu bolsa. Allí procura no dejar los contornos de tu cuadrado tan cercanos a las orillas. Cuidado ese detalle, simplemente debes proceder a recortar la figura.

El siguiente paso es coser tres de los lados de tu cuadrado, rectángulo. Un lado quedará libre, por ello se recomienda que ese espacio tenga un dobladillo. Además, cose desde adentro, pues las costuras suelen verse feas en el exterior.

Como tercer aspecto a realizar, se indica que con la tela que te sobró del recorte de tu playera, hagas las tiras con las que crearás tus asas. Allí se te anima a realizar varias costuras cuando unas el soporte de esta parte de tu bolsa, pues ante el peso se podría vencer fácilmente.

Y si gustas meterle más producción artística, puedes usar la pintura y el suavizante para lograr una consistencia adecuada para tu bolsa. El cartón puede servir como una base para más firmeza y la plancha sirve para fijar lo que dibujes colocando previamente el papel para hornear.