Muere Sonny Chiba, actor de Rápidos y Furiosos y Kill Bill.

El portal Oricon News reportó el fallecimiento de Sonny Chiba a la edad de 82 años por problemas derivados al Covid-19. El actor japonés murió a las 5:26 horas debido a una neumonía provocada por coronavirus, enfermedad que lo llevó al hospital a finales de julio.

La agencia del fallecido artista trascendió que Sonny fue llevado al hospital para ser atendido por Covid-19, además se le dio oxígeno para mantenerlo con vida.

Los hijos de Sonny Chiba también se contagiaron, pero ninguno empeoró en su estado de salud. Los jóvenes Arata, Gordon y Juri superaron la enfermedad con éxito y se reportaron estables tras su contagio.

Sonny Chiba se unió a la lista de celebridades que fallecieron a causa de Covid-19, además de que sus fanáticos se manifestaron con mensajes de despedida en todas las plataformas digitales.

¿Quién es Sonny Chiba, actor japonés que falleció a causa de Covid-19?

Shinichi Chiba, más conocido como Sonny Chiba, fue un actor japonés que alcanzó la fama mundial por sus múltiples películas de acción.

El artista, quien falleció a los 82 años por Covid-19, se convirtió en los primeros actores de artes marciales en volverse famoso en la industria hollywoodense.

Fue el tercero de seis hijos, además de que su papá fungió como piloto de pruebas militares. Chiba mostró gran interés en el mundo del teatro y de la gimnasia desde muy pequeño.

Con el paso de los años, el famoso artista se formó en las artes marciales y se quedó con un cinturón negro el 15 de octubre de 1965.

En la década de los sesentas comenzó con sus primeras apariciones en la televisión, participando en concursos de talento y otros reality shows.

El éxito llegó con el paso del tiempo, cuando fue seleccionado para participar en Kill Bill con su papel de Hattori Hanzō y en The Fast and the Furious: Tokyo Drift en el año 2016.

Cuenta con más de 50 películas y entre sus últimos proyectos destacaron las cintas, Oyaji, Legend of Seven Monks y Fūrin Kazan con el papel de Itagaki Nobukata.

