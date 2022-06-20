Mujer de 90 años protagoniza pelea contra un oso: sobrevive de milagro.

Hay hechos que son muy llamativos por los motivos, los actores o las circunstancias en las que suceden. Y sin duda que una mujer de 90 años protagonizando una pelea contra un oso y sobreviviendo de milagro es algo digno de contar.

El hecho sucedió en Tennessee, Estados Unidos y la mujer que padeció esta situación tuvo la peculiar circunstancia de hallarse en su casa y escuchar ruidos en su jardín y hallar un grupo de osos que al parecer estaban buscando comida. Ante esto procedió a intentar alejarlos de su propiedad, algo muy entendible, pero las cosas no se desencadenaron con armonía pues a esto le siguió una pelea que realmente podría haber tenido malos resultados pero por fortuna no hay consecuencias malas que lamentar.

¿Quién es la mujer de 90 años que protagonizó una pelea contra un oso?

Altha Williams es la protagonista del hecho. La mujer comenzó su historia afirmando: “simplemente se abalanzó sobre mí. La cara del oso estaba justo en mi cara. Estaba sentado aquí, no había estado aquí más de dos o tres minutos. Evidentemente me escuchó”.

La señora sufrió algunos rasguños en uno de sus brazos aunque los mismos no han sido de gravedad y ya ha sido atendida por los servicios médicos. Altha reconoció que las cosas pudieron terminar peor y que fue una afortunada de que no haya sucedido algo peor.

El animal en cuestión fue localizado por la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee y tuvo que ser sacrificado debido a que luego de huir de la zona recibió un disparo por otro vecino, así lo comunicaron. La agenda expresó la situación de la siguiente manera: “después de que la madre osa le diera un manotazo a la víctima, esta salió de esa zona y, por lo que nos dicen, cargó contra otro vecino que le disparó. Una vez que un oso ha hecho contacto con una persona y ha causado lesiones, no tenemos más remedio que sacrificarlo. No se puede reubicar.”

