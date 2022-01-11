Aparece joven por la que tiktoker abandonó su sueño en Harvard.

Hace unos días se dio a conocer la historia de un joven que reveló que dejó Harvard para seguir al amor de su vida.

Te puede interesar: Hombre dona riñón a su suegra; novia lo abandona. (VIDEO)

Su triste historia de amor

El usuario de TikTok, @palevill27, acaparó toda la atención luego de compartir una triste historia que estremeció a todos, pues explicó que tomó la decisión de dejar Harvard para regresar con una chica en México.

Sin embargo, esta historia tuvo un nuevo giro, ya que la joven por la que el tiktoker aseguró dejar su sueño en Harvard ya apareció y contó su versión de los hechos.

"Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México", dijo en su momento el chico que se convirtió en tendencia en plataformas digitales.

El joven se unió al trend de la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo, donde los usuarios cuentan su experiencia más decepcionante en una relación para llegar a cada rincón del mundo.

Como era de esperarse, muchos de los usuarios de TikTok nombraron la historia como la ganadora del trend, ya que reflejaba un gran sacrificio para estar con la persona que se ama.

Aparece joven por la que tiktoker dice que dejó Harvard

Cabe señalar que, hasta hace unos días, circulaba la versión de que la chica y el joven tiktoker eran pareja, pues a pesar de dejar Harvard, terminaron su relación.

Sin embargo, en TikTok y a través del mismo trend de la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo, apareció la joven para dar su versión. En el video de @daniaustin37, se lee 'Cuando tu amigo deja Harvard por ti', con lo que dejó claro que el joven únicamente era su amigo.

También te puede interesar: Hombre conmueve con fiesta de cumpleaños a sus perritos. (VIDEO)

Además, agregó en la descripción del video 'No regrets (sin arrepentimientos)' acompañado de tres banderas rojas.

