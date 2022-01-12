La apodan Lady Chango por usar máscara en vez de cubrebocas.

El cubrebocas ha pasado a formar parte de nuestra vida diaria, ya que ahora es un requisito y una medida de higiene utilizarlo fuera de casa.

A muchas personas no les gusta usar cubrebocas y menos que se les exija portarlo en lugares públicos.

Tal es el caso de una mujer en un vuelo de Estados Unidos que se viralizó en todas las redes sociales por negarse a utilizar cubrebocas en el avión.

Los trabajadores del avión y las azafatas pidieron a la mujer usar una mascarilla, pero ella se negó y expresó que nadie tenía el derecho de obligarla.

“No me puedes obligar… todo lo que escucho es blah, blah, blah”, expresó la joven quien después subió sus pies al asiento de enfrente.

La mujer se puso de pie y comenzó a tronarle los dedos al encargado del avión, pero tiempo después le advirtieron que elementos de seguridad llegarían para bajarla del vuelo.

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Nace Lady Chango en las redes sociales

Pasados unos minutos y tras una acalorada discusión, la mujer comenzó a emitir sonidos de oveja y llamó a los encargados del avión “borregos”.

“¿Quieres que use una mascarilla? Esta es mi mascarilla y no puedes obligarme a ponerme una mascarilla”, expresó la mujer tras sacar una máscara de chango y colocársela en el rostro.

En la última parte del video se puede ver a todos los tripulantes sorprendidos por la rebeldía de la mujer y por su máscara de chango que no pasó desapercibida.

La azafata terminó bajando del avión a la mujer, dando paso a miles de reacciones en las redes sociales y el apodo de Lady Chango; no obstante algunos usuarios señalaron que todo se trató de una broma. ¿Será?

No es la primera vez que una mujer protagoniza un gran escándalo por negarse a utilizar cubrebocas.

Recuérdese que, hace unas semanas, una mujer argentina se quitó el vestido y lo utilizó como cubrebocas para entrar a una heladería.

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