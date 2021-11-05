¿Qué tipo de mujer eres de acuerdo a tu signo lunar?

Para saber qué tipo de mujer eres, puede ser útil la influencia de la luna, misma que es más fuerte en las mujeres que en los hombres.

Luna en Aries

Las féminas con luna en Aries son contundentes, dinámicas, enérgicas, poderosas y fuertes, según La Opinión.

Luna en Tauro

Estas mujeres se caraterizan por ser sencillas, maternales, sentimentales, fieles y con amplio sentido común.

Luna en Géminis

Estas chicas son simpáticas, sonrientes, vanidosas y con carácter muy fuerte.

Luna en Cáncer

Se trata de mujeres dulces, tiernas, muy femeninas, afectuosas, protectoras y maternales.

Luna en Leo

Son féminas poderosas, orgullosas, líderes, ambiciosas y egocéntricas.

Luna en Virgo

Son detallistas, analíticas, serviciales y con tendencia a la abnegación porque son tímidas.

Luna en Libra

Son sofisticadas, refinadas, implacables; pero sufren mucha desestabilización.

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Luna en Escorpio

Son impulsivas, sensibles y muy seductoras por naturaleza.

Luna en Sagitario

Estas féminas luchan por conseguir lo que quieren y tienen un espíritu libre que goza de la aventura.

Luna en Capricornio

Son prácticas, trabajadoras y luchan por mantener su vida equilibrada.

Luna en Acuario

Se trata de féminas libres, independientes y extravagantes que tienden a ser inestables, nerviosas e impulsivas.

Luna en Piscis

Son intuitivas, sensibles, empáticas, ansiosas y bondadosas que aman con intensidad.

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