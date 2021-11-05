¿Qué tipo de mujer eres de acuerdo a tu signo lunar?
La astrología revela algunos detalles ocultos de tu personalidad que no conocías.
Para saber qué tipo de mujer eres, puede ser útil la influencia de la luna, misma que es más fuerte en las mujeres que en los hombres.
Luna en Aries
Las féminas con luna en Aries son contundentes, dinámicas, enérgicas, poderosas y fuertes, según La Opinión.
Luna en Tauro
Estas mujeres se caraterizan por ser sencillas, maternales, sentimentales, fieles y con amplio sentido común.
Luna en Géminis
Estas chicas son simpáticas, sonrientes, vanidosas y con carácter muy fuerte.
Luna en Cáncer
Se trata de mujeres dulces, tiernas, muy femeninas, afectuosas, protectoras y maternales.
Luna en Leo
Son féminas poderosas, orgullosas, líderes, ambiciosas y egocéntricas.
Luna en Virgo
Son detallistas, analíticas, serviciales y con tendencia a la abnegación porque son tímidas.
Luna en Libra
Son sofisticadas, refinadas, implacables; pero sufren mucha desestabilización.
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Luna en Escorpio
Son impulsivas, sensibles y muy seductoras por naturaleza.
Luna en Sagitario
Estas féminas luchan por conseguir lo que quieren y tienen un espíritu libre que goza de la aventura.
Luna en Capricornio
Son prácticas, trabajadoras y luchan por mantener su vida equilibrada.
Luna en Acuario
Se trata de féminas libres, independientes y extravagantes que tienden a ser inestables, nerviosas e impulsivas.
Luna en Piscis
Son intuitivas, sensibles, empáticas, ansiosas y bondadosas que aman con intensidad.
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