Music Battles México: Laura Zapata gana la Batalla Estelar.

Enfundada en un espectacular vestido rojo, Laura Zapata conquistó esta noche el escenario de Music Battles México.

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Con la personalidad que la caracteriza y una belleza radiante, nuestra querida jueza impactó a todo México con su interpretación.

Sin duda, las reacciones en redes sociales fueron de sorpresa porque no todos conocían esta faceta de la querida villana de las telenovelas, por lo que le dedicaron mensajes de admiración y algunos memes destacando su actuación, la cual fue equiparable con sus personajes en los más recordados melodramas.

Definitivamente @LAURAZAPATAM es una reina.¡Qué barbara, que manera de interpretar y de cantar! Única. 👋👋👋👋👋👋 #MusicBattlesMéxico ES LA GANADORA INDISCUTIBLE. pic.twitter.com/3nXqcbmK8O — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 20, 2022

Patricia Navidad conquista al público con su talento

Nuestra querida Patricia Navidad no se quedó atrás y nos regaló una interpretación maravillosa, digna de los aplausos de todo México.

Con un vestido largo en color guinda, el cabello suelto y un maquillaje perfecto, fue como nuestra conductora lució para deleitarnos con su gran voz.

Y es que recordemos que además de su faceta como conductora, Patricia ha tenido la oportunidad de lanzar tres discos, vendiendo miles de copias tanto en México como en Estados Unidos.

¿Quién ganó la Batalla Estelar entre Laura Zapata y Patricia Navidad?

Con el 52 por ciento de los votos, Laura Zapata se impuso en la Batalla Estelar; además retó a Bebeto para que la próxima semana se enfrenten sobre el escenario de Music Battles México.

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