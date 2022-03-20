Patricia Navidad presume una gran voz: ¿Ganará la Batalla Estelar?

La Batalla Estelar marcará esta tercera emisión de Music Battles México, pues Laura Zapata y Patricia Navidad se enfrentarán.

Te puede interesar: VIDEO: Así de espectacular canta Laura Zapata.

Con una vasta trayectoria en el medio del espectáculo, ambas personalidades darán todo en el escenario, por lo que no puedes dejar de sintonizar la señal de Azteca UNO, porque esta noche será mágica.

Por un lado se encuentra la experiencia y manejo del escenario que tiene Patricia Navidad, ya que además de dejar una huella imborrable en la pantalla chica con sus apariciones en telenovelas, ostenta una carrera importante en la música.

¿Cuál ha sido el camino de Patricia Navidad en la música?

La nacida en Culiacán, Sinaloa lanzó su primera producción discográfica en 1998 bajo el nombre de Instantes; posteriormente lanzó Mexicana en 2000, vendiendo miles de copias en México y Estados Unidos.

Después de una larga ausencia, regresó en 2008 con el disco Urge, sin duda tiene una carrera importante con éxitos como Cantando voy a olvidarte, Tú a mí no me hundes, El espejo, entre otros.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver Music Battles México?

Este sábado a las 8 de la noche no te pierdas Music Battles México, que tendrá una Batalla Estelar entre dos grandes estrellas, todo por la señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Music Battles México: ¿A qué hora y cuándo ver la Batalla Estelar?