Music Battles México: Jamil Uribe es semifinalista.

Grandes emociones y batallas se vivieron esta noche en Music Battles México, donde Jamil Uribe se convirtió en el tercer semifinalista de nuestro reality show.

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En una Batalla de máximo nivel, donde la exigencia es a tope, los hermanos Pérez Meza se llevaron el voto de nuestro jurado (a excepción de El Bebeto); sin embargo el público le dio su voto triple a Jamil, por lo que avanzó al penúltimo programa.

Patricia Navidad y Laura Zapata protagonizan Batalla Estelar

Lo más esperado de la noche fue la Batalla Estelar entre Patricia Navidad y Laura Zapata, dos artistas que entregaron todo en su respectiva participación.

Portando un vestido que destacó su belleza y porte, nuestra conductora y jueza se llevaron el aplauso del público que estaba presente en el foro y el de millones de personas que estaban desde su hogar siguiendo esta noche mágica.

Ana Bárbara conquistó a México con su voz en Music Battles México

Cantando sus éxitos como lo son Bandido y Lo busqué, Ana Bárbara se dio cita en el escenario de Music Battles México.

Acompañada por nuestros queridos concursantes, la reina grupera lució un atuendo dorado y radiante para interpretar los temas que la llevaron a la fama.

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