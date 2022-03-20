Music Battles México: Jamil Uribe es semifinalista.
Las emociones se vivieron a flor de piel esta noche en la tercera emisión de nuestro reality show Music Battles México.
Grandes emociones y batallas se vivieron esta noche en Music Battles México, donde Jamil Uribe se convirtió en el tercer semifinalista de nuestro reality show.
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En una Batalla de máximo nivel, donde la exigencia es a tope, los hermanos Pérez Meza se llevaron el voto de nuestro jurado (a excepción de El Bebeto); sin embargo el público le dio su voto triple a Jamil, por lo que avanzó al penúltimo programa.
Patricia Navidad y Laura Zapata protagonizan Batalla Estelar
Lo más esperado de la noche fue la Batalla Estelar entre Patricia Navidad y Laura Zapata, dos artistas que entregaron todo en su respectiva participación.
Portando un vestido que destacó su belleza y porte, nuestra conductora y jueza se llevaron el aplauso del público que estaba presente en el foro y el de millones de personas que estaban desde su hogar siguiendo esta noche mágica.
Ana Bárbara conquistó a México con su voz en Music Battles México
Cantando sus éxitos como lo son Bandido y Lo busqué, Ana Bárbara se dio cita en el escenario de Music Battles México.
Acompañada por nuestros queridos concursantes, la reina grupera lució un atuendo dorado y radiante para interpretar los temas que la llevaron a la fama.
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