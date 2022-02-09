Patricia Navidad es conductora de Music Battles México.

La gran versatilidad y el carisma de nuestra querida Patricia Navidad llegará a Music Battles México, pues será la conductora de este nuevo reality show que busca encontrar a la nueva estrella del regional mexicano.

Ya está todo listo para que este 5 de marzo dé inicio el nuevo reality show de canto por Azteca UNO y la audiencia se deleite con el talento de grandes exponentes de la música mexicana.

El nuevo programa buscará a grandes voces que lucharán cada semana por mantener su lugar dentro de la competencia y así aspiren a ser el gran ganador.

Este majestuoso reality show está en búsqueda de cantantes experimentados en géneros que abarcan el bolero, la música banda, salsa, cumbia, mariachi o norteño.

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¿Cómo entrar a Music Battles México?

Si aspiras a que el reality show conozca tu talento en estos géneros musicales tan apasionantes, esta es tu gran oportunidad. Te vamos a revelar cómo puedes ser parte de Music Battles México.

Si tienes más de 18 años y estás en la Ciudad de México, puedes entrar a la App TV Azteca En Vivo para compartir tu talento musical y así poder formar parte del proceso de selección.

No dejes de hacerlo y no pierdas tu oportunidad de ser la próxima figura del regional mexicano, pues este reality show ayudará a que el mundo conozca tu talento.

Music Battles México llegará muy pronto a la pantalla de Azteca UNO para que disfrutes también de todo el talento que existe para uno de los géneros más representativos de nuestro país, el regional mexicano en todo su esplendor.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver el estreno de Music Battles México?

No te pierdas el gran estreno de este gran reality show este 5 de marzo por Azteca UNO, en un horario que aún está por definirse.

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