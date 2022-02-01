¿Cuál es el estado de salud de El Fantasma tras dar positivo a COVID-19?

Tras alertar a sus fanáticos y a otras figuras del espectáculo con su estado de salud, el equipo de relaciones públicas de El Fantasma compartió un comunicado de prensa.

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El comunicado señala que El Fantasma está contagiado de COVID-19, por lo que no se presentará en los próximos conciertos programados.

Alexander García, su nombre real, no cancelará sus presentaciones, pues contará con el apoyo de Los Dos Carnales y de Gerardo Díaz para sustituirlo.

“Debido a que El Fantasma ha presentado un resultado positivo ante COVID-19 y siguiendo las indicaciones médicas para su buena recuperación, le comunicamos que no podrá estar presente en los próximos eventos de la primera semana de febrero”, señala el escrito.

“Estos eventos no se cancelarán, en su lugar y como apoyo, los llevarán a cabo sus hermanos de la casa disquera Los Dos Carnales y Gerardo Díaz”, continúa.

El equipo de El Fantasma adelantó que todos los detalles del estado de salud del cantante se darán a conocer por medio de las redes sociales.

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¿Se cancelarán las presentaciones de El Fantasma?

Aunque no se han dado a conocer más detalles de la recuperación del intérprete de Palabra de hombre, ya se anunció un nuevo calendario con las fechas actualizadas.

El evento del día 2 de febrero en Cosautlán de Carvajal, Veracruz se movió para el jueves 3 de febrero, mientras que el evento del sábado 29 de enero en Tecomán Colima, será el viernes 4 de febrero con Los Dos Carnales y Gerardo Díaz.

Los eventos de Obregón y Hermosillo, Sonora que se llevarían a cabo los días 5 y 6 de febrero, se cambiarán para los días 2 y 3 de abril con el elenco pactado de El Fantasma y Los Dos Carnales.

La fecha del 13 de febrero en la Plaza de Toros de Santa María Tequepexpan en Jalisco queda cancelada ante la nueva ola de contagios de COVID-19.

Los boletos serán válidos ante estos nuevos cambios, pero también se puede pedir un reembolso si el público lo desea.

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