Saadi contraataca y exhibe a Nahomi: “Qué mal se está viendo” (VIDEO)

El Concejo Tribal del día de ayer en Survivor México funcionó para que los participantes expusieran sus posturas respecto a todo lo que ha pasado en la competencia.

Nahomi, Kenta y Julián, se convirtieron en los finalistas de esta temporada, pero este logro ha estado acompañado de muchas estrategias. Una de las peleas que acaparó la atención la noche de ayer fue la de Nahomi, Cathe y Saadi, quienes expusieron sus comentarios ante miles de televidentes.

Saadi y Cathe tacharon a Nahomi de mentirosa y también de traicionar a participantes que había jurado proteger. La China se denfendió y aseguró que Ale Saadi solo está manipulando a los participantes de Survivor México para hacerla quedar mal.

Luego de las palabras de Nahomi, Saadi vuelve a abrir la herida y a dedicar este fuerte mensaje a la primera finalista del reality show de supervivencia.

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Saadi manda fuerte mensaje a Nahomi

A tráves de sus historias de Instagram, Saaid habló de toda la polémica vivida en el Concejo Tribal destapando las supuestas mentiras de Nahomi. Alejandra dijo haber visto el avance de Survivor México, por lo que ahora está sorprendida de que La China continúe hablando mal de ella.

"Estoy sumamente impresionada de ver que Nahomi me sigue culpando de cosas. Me acusa de manipular a todos los participantes que están en República Dominicana... pero mucha más gente habla de Nahomi. Que mal se está viedo y que triste que se esté refiriendo así de mí", expresó la exparticipante de Los Otros.

Fue en sus mismas redes sociales, donde Saadi informó que en el Concejo Tribal solo se defendió de las acusaciones de "pasar información" a otros miembros de la competencia.

"Yo lo único que hice en el Concejo Tribal fue defenderme de cosas que no fueron reales. Decir que yo pasaba información; solo me defendí de eso", concluyó.

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