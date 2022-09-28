"¿Quién es él?": Brenda Zambrano defiende a Cyntia del ataque de Pato Araujo.

Estamos viviendo los últimos días dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana en la tercera temporada de Survivor México, donde el próximo viernes 30 de septiembre vamos a conocer al ganador del collar de los 2 millones de pesos y un lugar privilegiado en la historia del reality.

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Las últimas semanas han estado llenas de mucha polémica, pues las estrategias y las alianzas han cambiado todo el tiempo entre los sobrevivientes, pero sin duda una de las que más controversia ha causado es la salida de Yusef de Survivor México.

Uno de los momentos más recientes, fue el que ha protagonizado Pato Araujo, campeón de Exatlón México, quien mostró en redes sociales su molestia porque no hay Jaguares en la gran final de Survivor, siendo la última en salir Cyntia.

Todo esto se junto con la estrategia que todos hicieron para poder dejar fuera a Yusef, sin darle la oportunidad de competir por su lugar en Survivor México.

Brenda Zambrano le responde a Pato Araujo.

Luego de las palabras publicadas por Pato Araujo en sus redes sociales, donde hace responsable a Cyntia de que los Jaguares no estén representados en la final, la polémica se prendió.

@abrahamfl gracias a ella y el otro “Jaguar” no hay ningún jaguar en la final. Se extinguió el fuego amarillo @yuseffarahch @zudikeyrodriguez

Quien es el ? No lo conozco y equis pero vi su cuenta verificada y queriendo culpar a Cyntia porque no está cabeza de brócoli en la final Pff #SurvivorSemanaFinal pic.twitter.com/oQOiTFtd7s — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) September 27, 2022

Luego de sus palabras, Brenda Zambrano rompió el silencio y salió en defensa de Cyntia en sus redes sociales, lo que ha incrementado la polémica a unos días de la final de Survivor México.

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