Nath Campos reacciona a la sentencia de Rix por abuso sexual.

La youtuber Nath Campos por fin podrá cerrar satisfactoriamente el capítulo con Rix, tras finalmente conocer la sentencia de su abusador.

En una conferencia de prensa, la influencer habló del estatus del proceso legal del delito de abuso sexual, el cual denunció a principios de año.

La abogada de Campos explicó que Ricardo Arturo González Méndez fue denunciado por violación equiparada en grado de tentativa, luego fue vinculado a proceso en febrero y se le otorgó prisión preventiva.

Sin embargo, el pasado 1 de septiembre, Ricardo se declaró culpable y ya se le dictó una sentencia de tres años y dos meses de prisión y pagar la reparación del daño, misma fue donada a una asociación que apoya a mujeres violentadas.

Nath Campos asegura que superó sus expectativas

Nath Campos superó sus expectativas por el apoyo que ha recibido de su familia y de las mujeres del país, con quienes sintió una unión e identificación.

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión legal me diera tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha y eso es el mensaje que quiero dar a los ojos de cada mujer cuándo decide hablar, cuando decide alzar la voz, no es fácil, pero siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida”, cerró contundentemente.

