Natti Natasha iba a viajar en el avión en que murió Flow La Movie.

Flow La Movie murió en un avión donde además iban su esposa e hija a bordo, pero curiosamente Natti Natasha también volaría en la misma aeronave con sus familiares hacia Miami por unos compromisos.

“Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo el marido de la cantante dominicana, el productor Raphy Pina, a El Nuevo Día.

De acuerdo con el esposo de la reguetonera, la dominicana está tan afectada que no pudo acompañarlo al juicio que enfrenta luego ser acusado de posesión ilegal de un arma.

“Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, indicó su esposo.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez luce el outfit más sexy de la temporada. (FOTO)

Natasha y su esposo admiraban a Flow

Natasha y su esposo admiraban a Flow La Movie y lamentaron la terrible pérdida con unas emotivas palabras que halagan al músico.

"(Era) un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella. Lamento mucho esa pérdida a Nio (García), a Casper (Mágico) que es su cuñado”, expresó el esposo de Natti.

También podría interesarte: Camila estrena nuevo tema navideño titulado ‘Navidad sin ti’.