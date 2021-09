Ninel Conde rompe el silencio sobre la fuga de Larry Ramos.

Ninel Conde rompió el silencio sobre su polémica relación con Larry Ramos, quien se dio a la fuga de Estados Unidos tras enfrentar cargos por fraude electrónico a más de 30 personas.

Fue en el programa El Colador de Telemundo, donde la artista toluqueña rompió el silencio por primera vez.

“Es un tema que no estoy preparada para ahondar, pero a nivel emocional es muy difícil, es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana. Es como cuando pasa un accidente y de pronto muere alguien, es un ejemplo terrible, pero no te lo esperas. Es un duelo”, expresó la artista sobre el hombre que la llevó al altar en el 2020.

El Bombón Asesino no atraviesa por el mejor momento en su vida personal ni profesional, ya que tampoco llenó sus conciertos en Estados Unidos.

Ninel Conde niega ser buscada por agentes del FBI

Tras la polémica de fraude que enfrenta Larry Ramos, Ninel Conde se lava las manos y asegura que no tiene nada que ver con asuntos de dinero ilícito.

“A mí nadie me ha venido a buscar, a mí nadie me ha interrogado, no es un problema legal para mí, es un problema del corazón, yo soy una persona que a mí… sí me tiene… todavía no entiendo, como dices tú a lo mejor cegado en cierto sentido, pero en mi mundo, yo tengo mi realidad, y esa situación que tu mencionas es ajena a mí, es una situación que inició antes de yo conocer a esta persona”, subrayó para la mencionada cadena de televisión estadounidense.

La cantante, de 44 años, también considera que está en una especie de “duelo” con la reciente partida de Larry Ramos.

“A nivel emocional es muy difícil, es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana , es un duelo, es una situación muy difícil a nivel personal, que estoy trabajándola, aunado a toda la cantidad de barbaridades que se dicen, se rumoran, que es muy triste ver cómo se habla con tanta ligereza, se sienta alguien en una silla como ésta, a decir tantas barbaridades”, concluyó.

