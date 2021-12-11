Niurka recuerda la oportunidad que le dio Carmen Salinas en Aventurera.

Niurka se enlazó con nosotros para hablar de la actriz Carmen Salinas.

Niurka lamentó el deceso de su mentora Carmen Salinas con tristeza, pero recordó con alegría cómo fue la afamada actriz quien confió en ella para darle su primera oprtunidad en el medio artístico al protagonizar la puesta musical 'Aventurera'.

La exesposa de Juan Osorio narró que cuando estaba ensayando para la obra de teatro, ella estaba muy nerviosa, al punto romper en llanto por su inexperiencia profesional, pero Carmelita siempre la alentó a seguir adelante y le dio sus mejores tips.

"Me llamaron para que hiciera 'Aventurera', estaba nervisiosísima porque habia hecho teatro, novelas, pero estaba verdecita en la farándula, en la industria internacional, por lo que para mí fue un compromiso bastante fuerte, nunca se me va a olvidar que me dio un ataque de pánico cuando estabamos ensayando...", reveló Niurka.

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'Aventurera' requería un cambio de personalidad

Niurka dijo que la obra de tres horas de duración era una experiencia muy fuerte que requería un cambio de personalidad muy fuerte.

"Carmen, cada vez que entraba una 'Aventurera', era muy solidaria, muy cariñosa, nos ayudaba mucho en el escenario, en las escenas, su sarcasmo era muy fuerte, pero hacía que el público se riera con ella..." dijo la cubana.

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