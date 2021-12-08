Esta fue la suma que YosStop pidió a Ventaneando para una entrevista.

YosStop está en el ojo del huracán tras salir del reclusorio de Santa Martha Acatitla por el delito de pornografía infantil reclasificado a discriminación.

La youtuber acordó una serie de obligaciones con Ainara Suárez para quedar en libertad, entre las que destacaron el otorgamiento de bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, ofrecer una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

Sin embargo, Yoseline Hoffman se quiere reponer económicamente, ya que está cobrando una cuantiosa cantidad de dinero por entrevista.

“Fíjense que tenemos otra información en relación a esta jovencita, un RP de ella, o sea, un relaciones públicas que se dijo trabaja con YosStop, ofreció una entrevista a Ventaneando”, expresó Pati Chapoy el día de ayer a este programa.

“El viernes pasado nos contactó porque habíamos comentado el video ofreciendo las disculpas de ella, y habíamos solicitado desde el primer momento de su libertad una entrevista, entonces nos ofrece la entrevista, y obviamente la queremos, pero la condición es que hay que pagar, y hay que pagar una suma muy fuerte de dinero”, continuó nuestra querida conductora.

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Por su parte, Rosario Murrieta confirmó las palabras de Pati Chapoy y aseguró que YosStop pide una fuerte cantidad de dinero tras el escándalo con Ainara.

Entonces, rápidamente contactamos a sus abogados para ver si esta persona, si era genuino el requerimiento (económico), y nos confirmaron que sí, que está trabajando con ella como relaciones públicas y se había recomendado que ella ya pudiera dar entrevistas, pero nunca nos imaginamos que fuera pidiendo tan alta suma de dinero

¿Cuánto cobra YosStop por una entrevista?

Pati Chapoy expresó que la influencer mexicana pidió la cantidad de 50 mil dólares por una entrevista ante los medios de comunicación.

“Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares por una entrevista, ¡es una barbaridad!, si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos”, concluyó Pati.

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