VIDEO: No le dijo a su futuro esposo que tenía 4 hijos y éste canceló la boda.

Desde hace mucho, algunas personas han asegurado que el secreto de una buena relación es no guardar ningún tipo de secreto o en dado caso, no mentir a la persona con la que se está compartiendo tiempo y más si tienen planes de compartir una vida juntos.

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Sin embargo, no siempre las cosas pasan de la mejor forma, pues ahora se ha hecho viral la historia de una pareja, ya que la mujer no le dijo nada a su futuro esposo sobre los cuatro hijos que tenía, esto hasta el día de su boda y en la lectura de sus votos.

Canceló su boda estando en el altar al escuchar que su pareja tenía 4 hijos.

Esta situación, sucedió en Nigeria y cómo era de esperarse se viralizó en redes sociales, de acuerdo con las versiones que se han difundido en las plataformas digitales, la pareja llegó al altar y lo que apuntaba a un gran final feliz, terminó siendo un drama por la revelación de la mujer en el altar.

Y es que, la novia pensó que sus votos matrimoniales serían el momento perfecto para confesar a su futuro marido que era madre soltera de cuatro hijos.

@surveyorabbey full video Can you imagine this? On wedding day hubby to be bolted out because he just got informed that wife to be had 4 children already . ♬ original sound - surveyor Abbey

Impactado con la gran noticia que recibió, el novio tomó la decisión de cancelar la ceremonia al sentirse traicionado por la mujer que había elegido para que fuera su futura esposa, pues durante el tiempo que tenían de relación nunca mencionó el tema.

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Además, la novia al ver la reacción de su novio no dudó en pedir perdón por ocultar que tenía cuatro hijos, hasta se hincó para poder arreglar la situación. La historia fue compartida por medio de TikTok, donde los usuarios han dado su opinión al respecto.

