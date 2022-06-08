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FOTOS | ¿J Balvin aceptó la disculpa de Christian Nodal? Esta fue su reacción.

Este fin de semana hubo una fuerte discusión entre Christian Nodal y J Balvin... Nodal recapacitó y pidió una disculpa, esto pasó.

Por: TV Azteca

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