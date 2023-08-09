En el mundo del amor y las relaciones, siempre se ha dicho que la belleza está en el ojo del espectador. Sin embargo, ¿y si te dijera que tu nombre podría jugar un papel crucial en tu éxito en el juego del romance?

Un estudio realizado por la famosa aplicación de citas en línea, Tinder, arrojó luz sobre un tema intrigante: ¿cuáles son los nombres de hombres menos atractivos para las mujeres? Los resultados fueron sorprendentes, dejando a más de uno rascándose la cabeza.

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¿Cuáles son los nombres de hombres menos atractivos para las mujeres?

Hemos oído hablar de la química entre las parejas, del encanto personal y de la atracción innata. Pero, ¿alguna vez consideraste que el simple nombre de un individuo podría influir en su atractivo?

La respuesta es que sí influye y de acuerdo a dicho estudio, estos son los nombres masculinos no tan atractivos para las mujeres:



Bob: Sí, has leído bien. Bob encabeza la lista de los nombres masculinos menos atractivos según el estudio de Tinder. Germán: A pesar de la asociación con la fuerza y la valentía (gracias a figuras históricas como Arminius), el nombre Germán parece no haber logrado cautivar a las mujeres. Darwin: Aunque Charles Darwin revolucionó nuestra comprensión de la evolución, su nombre parece haberse quedado atrás en el ámbito atractivo. Ernesto: A pesar de su connotación de seriedad y compromiso, el nombre Ernesto se encuentra en la lista de los menos atractivos. Kevin: Cerrando el top 5, encontramos a Kevin. Aunque es un nombre popular en muchas partes del mundo, parece que en este contexto no.

Es importante recordar que los resultados de este estudio no deben tomarse como una evaluación definitiva de lo atractivo de un nombre en particular. Después de todo, la belleza, así como el atractivo son subjetivos y varían enormemente de persona a persona.

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