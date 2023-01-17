(VIDEO) ¡Por andar derrapando puso en peligro a todos!
Este hombre utilizó una rotonda como una pista para trucos. Realizó un derrape casi perfecto, pero pudo ocasionar un terrible accidente automovilístico.
Vecinos de la zona vieron asustados, cómo este maniaco hacía sus trucos extremos en medio de una zona residencial. se le ocurrió derrapar el coche alrededor de un rotonda para luego salir disparado hacia adelante. Por suerte, no sucedió nada más allá del susto.
Todos se quedaron petrificados. Hasta se escuchan los gritos despavoridos de los hijos de quien graba el video. Esperemos que este material le sirva a las autoridades para que detengan a este sujeto. Como mínimo que le quiten la licencia para conducir.
Un conductor derrapando en una rotonda obliga al resto a detenerse— SocialDrive (@SocialDrive_es) September 30, 2022
📹 #N550 Mos, Pontevedra pic.twitter.com/O4nY3OmLn8