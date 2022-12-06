(VIDEO) ¿Qué le dieron de comer para que este toro creciera tanto?
Tremenda imagen desde una granja, en donde el dueño del lugar le da caricias a uno de sus animales. La mascota, resulta ser un toro de proporciones increíbles.
Pocas veces se ha visto una bestia de este nivel. A lo lejos parece muy manso y se comporta como tal, pero no queremos saber cómo se pone cuando se enoja. Se trata de un gigante toro que casi le dobla la altura a su humano. Parece una especie sacada de un libro de fantasía.
El hombre le soba la panza como si se tratara de un perro o un minino. Luego, la mujer que graba el video llama al animal para que se acerce. Si a lo lejos parece muy grande, de cerca se da a saber que es un especímen único en el mundo. Esperemos que dure mucho y que sigan subiendo videos sobre él.
Tommy, the towering purebred Brown Swiss ox who lives out his days at his human's Massachusetts farm, has become famous for his sheer size but gentle demeanor. But he's not in it for the fame; he's clearly in it for the belly scratches and apples. 🐂❤️ pic.twitter.com/SUaEzCe02o— NowThis (@nowthisnews) November 11, 2022