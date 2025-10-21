“Si me salvo, voy por él": Eleazar tiene en la mira a César Doroteo

Después de convertirse en el primer nominado de la segunda semana de La Granja VIP debido al Legado de la eliminada Carolina Ross, Eleazar Gómez se vio obligado a cambiar de estrategia y ahora busca sacar del reality show a César Doroteo.

Aunque se dijo estar tranquilo tras la nominación, el granjero afirmó a algunos de sus compañeros que ya anticipaba la decisión de la primera eliminada y que se librará de la terna final este próximo jueves en el desafío de salvación.

Eleazar le dijo a Omahi y Jawy que César Doroteo “se la había soltado” poco después del anuncio, ya que al señalarle que no sería necesario que el influencer lo nominara, Teo le contestó: “en efecto”, cosa que molestó a Gómez.

Además, Eleazar anticipó que le diría a Sergio Mayer Mori, que lo cambiara de actividad a realizar esta semana debido a la pesada carga de trabajo al interior de la granja y a su desinterés por estar cerca de César Doroteo, cosa que hizo minutos después, a lo que el Capataz pareció comprometerse.

"¡¿Qué?!, ¡¿Estamos en la granja de los ositos cariñositos?!”, señaló Gómez al afirmar que la respuesta de César Doroteo se trataba de algo “personal”.

Cabe recordar que la actitud del influencer seguramente fue derivada del video que vio el domingo pasado tras haberse salvado.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

