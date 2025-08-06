inklusion logo Sitio accesible
Cautiva por Amor: Resumen capítulo 63 | Beto acude al hospital para conocer a Fernando y se encuentra con Remigio

Tratando de no perder más tiempo, Beto se entrevista con Fernando (Erick Chapa) en el hospital, pero no evita coincidir con Remigio (Plutarco Haza).

TV Azteca

Jazmín (Litzy) y Remigio (Plutarco Haza) se enfrentan en un duelo de alegatos y amenazas de muerte. Él quiere matarla, ella lo desafía con un cuchillo en la garganta. Isabel (Daniela Castro) desconfía de todo, pero tras descubrir que Santiago es policía, comienza a atar los cabos sueltos. Se aleja emocionalmente de Remigio, pero finge cercanía, cada vez más segura de que lo que dicen de él es verdad. Javier (Cayetano Arámburo) la llama y ella le pregunta por su paradero; él no le dice. Beto hace una escapada al hospital para conocer a Fernando (Erick Chapa) y se encuentra con Remigio. A Jazmín le notifican que le han otorgado la custodia de Alma a Remigio.

Resumen Cautiva por Amor
