Cautiva por Amor: Resumen capítulo 63 | Beto acude al hospital para conocer a Fernando y se encuentra con Remigio
Tratando de no perder más tiempo, Beto se entrevista con Fernando (Erick Chapa) en el hospital, pero no evita coincidir con Remigio (Plutarco Haza).
Jazmín (Litzy) y Remigio (Plutarco Haza) se enfrentan en un duelo de alegatos y amenazas de muerte. Él quiere matarla, ella lo desafía con un cuchillo en la garganta. Isabel (Daniela Castro) desconfía de todo, pero tras descubrir que Santiago es policía, comienza a atar los cabos sueltos. Se aleja emocionalmente de Remigio, pero finge cercanía, cada vez más segura de que lo que dicen de él es verdad. Javier (Cayetano Arámburo) la llama y ella le pregunta por su paradero; él no le dice. Beto hace una escapada al hospital para conocer a Fernando (Erick Chapa) y se encuentra con Remigio. A Jazmín le notifican que le han otorgado la custodia de Alma a Remigio.
