Graban a juguete prendiéndose en la noche sin tener las pilas puestas | VIDEO

En las plataformas digitales se pueden encontrar todo tipo de videos, entre los más populares se encuentran los paranormales, pues las cosas inexplicables han cautivado a la audiencia siempre. Sin embargo, en esta ocasión un padre de Mexicali, Baja California se volvió tendencia después de lo que vivió en su propia casa.

Y es que, de acuerdo a lo que se sabe, un extraño suceso cautivó al público, pues todo parece indicar que la actividad paranormal se posicionó de un juguete, el cual se encendió durante la madrugada, aunque no tenía las pilas que necesita para poder funcionar de forma correcta.

¿Qué pasó realmente con el juguete?

De acuerdo con las imágenes que se publicaron en la cuenta de Tik Tok de @lachica_alexis, se puede observar como en el hogar del hombre se comienzan a escuchar algunos ruidos. Aunque para sorpresa del padre de familia, al prender la luz se puede escuchar como un juguete electrónico en forma de cebra que se encontraba en el sillón se enciende solo y comienza a producir sonidos sin que nadie lo toque y sin tener pilas.

Esta acción sorprendió al hombre, quien aseguró que siempre lo apaga, incluso decide enfocar el botón del juguete para que quede en evidencia que este estaba apagado. Poco después, el hombre es sorprendido por otro sonido, aparentemente por una tecla que nadie había tocado.

Sin embargo, lo que todo parecía ser un solo momento, no fue así, pues el hombre compartió otro video en donde se muestra un hecho muy parecido, pero en esa ocasión se muestra un juguete encendiéndose solo en la madrugada, solo que esta vez grabó ante la cámara que no tenía baterías.

Aunque parezca algo muy planeado, el usuario compartió más evidencia de cómo algunas situaciones paranormales comenzaron a suceder en su casa, entre ellas ruidos de pasos en el techo, golpes en las ventanas e incluso pudo grabar como la regadera de su baño se abrió sola, al igual que una de las puertas de uno de los cuartos.

