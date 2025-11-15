inklusion logo Sitio accesible
BYD lanza en Polanco el nuevo Atto 8: un SUV eléctrico que llega a transformar la movilidad en México

La noche en Polanco se iluminó con innovación y tecnología durante la presentación del BYD Atto 8, el nuevo SUV eléctrico que promete marcar un antes y un después en el mercado automotriz nacional.

El futuro llegó en modo eléctrico: así se presentó el BYD Atto 8 ⚡🔥
Redacción Azteca UNO
TV Azteca Especiales
El evento reunió a directivos de BYD México, invitados especiales, medios y apasionados de la movilidad eléctrica, quienes pudieron conocer de primera mano un vehículo que combina diseño, seguridad y un rendimiento pensado para las familias mexicanas.

Un vehículo que refleja el futuro
Durante la presentación, los representantes de BYD destacaron que el Atto 8 llega con una propuesta clara: ofrecer eficiencia, autonomía y la tranquilidad de la reconocida Blade Battery, una de las más seguras del mundo.

El diseño del SUV, su interior amplio y la tecnología de asistencia al conductor fueron algunos de los puntos que más llamaron la atención de los asistentes.

Experiencia y confianza
Los presentes también pudieron manejar el vehículo en un circuito especialmente preparado, confirmando la suavidad, potencia y estabilidad que BYD ha logrado en este nuevo modelo.

Con esta presentación, BYD reafirma su compromiso con México y con una movilidad más limpia, accesible y sostenible, acercando su visión del futuro a miles de familias en el país.

https://uscrm.byd.com/qrcodeWebToLead/A1591330499

