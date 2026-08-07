¡Arranca el duelo por el Collar de Inmunidad! Shada queda fuera tras intenso reto
Los sobrevivientes ponen a prueba su fuerza y equilibrio en una competencia que comienza con todo.
Seis sobrevivientes de Halcones entraron en escena para disputar el codiciado Collar de Inmunidad, enfrentando una prueba que pondrá al límite su fuerza, equilibrio y resistencia. Mientras la competencia avanza, Jaguares también comienza su propio reto y, tras varios giros de la cuerda, Shada no logra mantenerse en la prueba y queda fuera de la contienda. La batalla continúa y cada movimiento será clave para conseguir la inmunidad.