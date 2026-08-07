¡Javi llega al refugio de Jaguares y cambia el ambiente de la tribu!

Javi llegó al refugio de Jaguares para comenzar una nueva etapa como capitán de la tribu. Su llegada generó expectativa entre sus nuevos compañeros y, de acuerdo con Abel, el ambiente dentro del equipo ahora se siente mucho más tranquilo. Javi tendrá el reto de ganarse la confianza de los Jaguares y demostrar que puede guiarlos en esta nueva etapa de la competencia.