Así le respondió la novia de Nicandro Díaz a los hijos del productor

Han pasado varios días desde que falleció el productor mexicano Nicandro Díaz, luego de sufrir un accidente vía en Cozumel, Quintana Roo. Sin embargo, su repentina muerte ha desatado un conflicto entre Mariana Robles, su novia, y los hijos de éste.

¿Por qué surgieron los problemas?

Al parecer los hijos del productor no creen en la versión de Mariana Robles sobre el deceso de su padre, por ello pidieron que se realice una investigación más exhaustiva sobre el incidente que sufrió el productor y que le costó la vida.

Después de un lamentable accidente en una motocicleta acuática en Cozumel, el productor Nicandro Díaz falleció la mañana de este lunes a los 60 años, QEPD.

Cabe mencionar que Mariana Robles viajaba con Nicandro Díaz el día del percance. No obstante, los hijos del productor mexicano no creen en las declaraciones que ha dado la modelo y locutora de radio.

¿Qué dijo al respecto Mariana Robles?

Después del fuerte mensaje de los hijos de Nicandro Díaz, Mariana Robles, su novia, subió una publicación a su cuenta de Instagram, la cual se hizo viral porque aparentemente va dirigida a los vástagos del finado productor.

En la publicación la modelo y locutora publicó que la muerte de Nicandro Díaz la dejó “sola en un mundo lleno de mentiras, hipocresía y traiciones”, por lo que los internautas aseguraron que iba dirigido a los hijos de su expareja.

Pero eso no es todo, ya que en la parte final del texto, Mariana Robles dijo no saber cómo defender el legado de Nicandro Díaz: “No sé cómo defenderte, no sé cómo defendernos. Te necesito amor!!!”.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Lorena Tassinari, amiga de Nicandro Díaz, reveló que el hijo Nic acudió a la casa del productor para sacar diversos objetos de valor.





“Me da pena porque Nic era muy esplendido. Siempre cuando ya están separados o divorciados, o ya tienen muchos años de no vivir con esa persona, pues es lógico que a lo mejor los hijos quieren todo lo del papá porque es una reacción de ‘es de mi papá y todo lo de mi papá es mío’ porque a veces uno como hijo es egoísta”.