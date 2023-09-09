¿Cuál es la nueva función de Google Maps que te facilitará la vida?

¡En esta ocasión tengo buenas noticias para los amantes de Google Maps! Una reciente actualización ha llegado a nuestra aplicación favorita de mapas, permitiéndonos marcar nuestros lugares guardados con emojis personalizados. Ahora, no solo podremos recordar nuestros lugares favoritos, sino que también podremos darles un toque de diversión y personalidad.

Ya no estamos limitados a los tradicionales marcadores de estrella, corazones o banderas, ahora podemos utilizar una amplia variedad de emojis para representar nuestros lugares especiales. ¿Qué mejor manera de recordar ese delicioso restaurante que visitamos en nuestras vacaciones que marcarlo con un emoji de pizza? O tal vez queramos marcar nuestra cafetería favorita con un emoji de taza de café. Las posibilidades son infinitas y solo dependen de nuestra imaginación y preferencias.

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¿Cómo puedo usar esta nueva actualización?

Para utilizar esta nueva función, simplemente debes abrir Google Maps y buscar el lugar que quieres guardar. Una vez que lo hayas encontrado dirigirte a la barra inferior y pulsa “Guardar”. Posteriormente selecciona “Lista nueva”, luego “Elegir icono” y una vez hecho esto, escoge entre los diversos emojis el que te guste para representar al lugar que deseas guardar. Ahora llena los campos “Lista privada” y “Descripción de la lista”, por último pulsa “Crear” y de esta manera ahora tanto en el mapa como en tus guardados aparecerá el emoji que has seleccionado.

Además de la diversión y la personalización, esta actualización también facilita la organización de nuestros lugares guardados. Ahora podemos identificar rápidamente cada lugar solo con un vistazo a su emoji. Ya no tendremos que leer largos nombres o descripciones, solo necesitamos reconocer el emoji y sabremos de inmediato qué lugar es. Esto nos ahorrará tiempo y nos permitirá encontrar nuestros lugares favoritos de manera más eficiente.

En resumen, esta reciente actualización de Google Maps nos brinda la oportunidad de marcar nuestros lugares guardados con emojis personalizados, añadiendo diversión y personalidad a nuestras listas. Ya no estamos limitados a los tradicionales marcadores, ahora podemos expresar nuestros gustos e intereses de una manera única. ¡Así que la próxima vez que guardes un lugar en Google Maps, no olvides añadirle un emoji que lo represente!